19 ноября 2018 года состоится заседание Совета судей Украины. На повестке дня заседания — следующие вопросы:
- утверждение количества делегатов на XVI внеочередной съезд судей Украины;
- утверждение состава организационных комитетов по подготовке и проведению общих собраний судей областей;
- внедрение и обеспечение функционирования подсистемы электронного суда Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;
- обращение в Верховную Раду Украины с предложением о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью обеспечения прав граждан на доступ к правосудию и справедливый суд.
Заседание состоится в 14.00 в помещении Совета судей Украины (г.Киев, ул.Липская, 18/5).
Регистрация представителей СМИ по телефону: (044) 277 76 34 или e-mail: pressoffice@court.gov.ua к 12.00 19 октября.
Об этом сообщается на сайте Совета судей Украины.
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