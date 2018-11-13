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Количество делегатов на XVI внеочередной съезд судей утвердят 19 ноября

13 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

19 ноября 2018 года состоится заседание Совета судей Украины. На повестке дня заседания — следующие вопросы:

- утверждение количества делегатов на XVI внеочередной съезд судей Украины;

- утверждение состава организационных комитетов по подготовке и проведению общих собраний судей областей;

- внедрение и обеспечение функционирования подсистемы электронного суда Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;

- обращение в Верховную Раду Украины с предложением о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью обеспечения прав граждан на доступ к правосудию и справедливый суд.

Заседание состоится в 14.00 в помещении Совета судей Украины (г.Киев, ул.Липская, 18/5).

Регистрация представителей СМИ по телефону: (044) 277 76 34 или e-mail: pressoffice@court.gov.ua к 12.00 19 октября.

Об этом сообщается на сайте Совета судей Украины.

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