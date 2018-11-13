Завтра во Львове состоится встреча представителей Регионального совета реформ в сфере правосудия

14 ноября 2018 года во Львове Проект ЕС «Право-Justice», оказывающий поддержку реализации реформ в сфере правосудия, проведет первую учредительную встречу Львовского регионального совета реформ в сфере правосудия. На мероприятии будут обсуждаться вопросы мониторинга имплементации Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексов.
Первая встреча Регионального совета реформ в сфере правосудия во Львове ознаменует усиление системной работы в рамках поддержки реализации реформ в регионах Проекта ЕС «Право-Justice» в сотрудничестве с профильными институтами и экспертами на местах, сообщают организаторы.
Львовская область станет одной из первых, где будет функционировать Региональный совет реформ в сфере правосудия для воплощения реформы «снизу вверх»: речь идет о донесении специфических для региона вызовов и их решений на уровень центральных органов и организации качественного обмена информацией относительно реформ сектора из центра в регионы и на межрегиональном уровне.
Во встрече примут участие представители судебной системы, Министерства юстиции Украины, национальных и международных экспертов Проекта ЕС «Право-Justice», региональных судей, юристов и научно-образовательного сообщества региона.
Место проведения: «Банк Отель», ул. Ноябрьского Чина, 8.
За подтверждением аккредитации нужно обратиться к следующим лицам:
- Екатерине Черепниной, Cnerepnina07@gmail.com, 063 370 94 88,
- Юлии Пряниковой, jpryanykova@be-it.com.ua, 098 309 99 53.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ВЫЗОВЫ
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: