Сегодня 13 ноября 2018 года, 12:51

Завтра во Львове состоится встреча представителей Регионального совета реформ в сфере правосудия

14 ноября 2018 года во Львове Проект ЕС «Право-Justice», оказывающий поддержку реализации реформ в сфере правосудия, проведет первую учредительную встречу Львовского регионального совета реформ в сфере правосудия. На мероприятии будут обсуждаться вопросы мониторинга имплементации Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексов.

Первая встреча Регионального совета реформ в сфере правосудия во Львове ознаменует усиление системной работы в рамках поддержки реализации реформ в регионах Проекта ЕС «Право-Justice» в сотрудничестве с профильными институтами и экспертами на местах, сообщают организаторы.

Львовская область станет одной из первых, где будет функционировать Региональный совет реформ в сфере правосудия для воплощения реформы «снизу вверх»: речь идет о донесении специфических для региона вызовов и их решений на уровень центральных органов и организации качественного обмена информацией относительно реформ сектора из центра в регионы и на межрегиональном уровне.

Во встрече примут участие представители судебной системы, Министерства юстиции Украины, национальных и международных экспертов Проекта ЕС «Право-Justice», региональных судей, юристов и научно-образовательного сообщества региона.

Место проведения: «Банк Отель», ул. Ноябрьского Чина, 8.

За подтверждением аккредитации нужно обратиться к следующим лицам:

- Екатерине Черепниной, Cnerepnina07@gmail.com, 063 370 94 88,

- Юлии Пряниковой, jpryanykova@be-it.com.ua, 098 309 99 53.