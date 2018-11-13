Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 ноября 2018 года, 12:51

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Завтра во Львове состоится встреча представителей Регионального совета реформ в сфере правосудия

13 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

14 ноября 2018 года во Львове Проект ЕС «Право-Justice», оказывающий поддержку реализации реформ в сфере правосудия, проведет первую учредительную встречу Львовского регионального совета реформ в сфере правосудия. На мероприятии будут обсуждаться вопросы мониторинга имплементации Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексов.

Первая встреча Регионального совета реформ в сфере правосудия во Львове ознаменует усиление системной работы в рамках поддержки реализации реформ в регионах Проекта ЕС «Право-Justice» в сотрудничестве с профильными институтами и экспертами на местах, сообщают организаторы.

Львовская область станет одной из первых, где будет функционировать Региональный совет реформ в сфере правосудия для воплощения реформы «снизу вверх»: речь идет о донесении специфических для региона вызовов и их решений на уровень центральных органов и организации качественного обмена информацией относительно реформ сектора из центра в регионы и на межрегиональном уровне.

Во встрече примут участие представители судебной системы, Министерства юстиции Украины, национальных и международных экспертов Проекта ЕС «Право-Justice», региональных судей, юристов и научно-образовательного сообщества региона.

Место проведения: «Банк Отель», ул. Ноябрьского Чина, 8.

За подтверждением аккредитации нужно обратиться к следующим лицам:

- Екатерине Черепниной, Cnerepnina07@gmail.com, 063 370 94 88,

- Юлии Пряниковой, jpryanykova@be-it.com.ua, 098 309 99 53.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом