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Сегодня 13 ноября 2018 года, 12:52

NextGen: Евгений Солодко поделится практикой ведения «токсичных» дел

NextGen совместно с Высшей школой адвокатуры проводит цикл встреч с лучшими практиками в уголовном праве, посвященных работе адвокатов в резонансных делах.

Мастер-класс «Работа адвоката по делам с политической составляющей. Первый оправдательный приговор (практический кейс)» является первым мероприятием NextGen по обмену опытом успешной защиты клиентов-чиновников и политиков. Адвокат Евгений Солодко поделится практикой ведения так называемых токсичных дел и расскажет об оправдательном приговоре, вынесенном судом первой инстанции.

Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Мероприятие состоится 14 ноября с.г. с 17.00 до 19.00 по адресу: Киев, ул. Борисоглебская, 3.

Адвокаты за участие в мастер-классе получат сертификаты о повышении квалификации.

Стоимость билета: 500 грн.

При покупке 10-12 ноября: 300 грн.

Регистрация доступна по ссылке.