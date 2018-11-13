NextGen: Евгений Солодко поделится практикой ведения «токсичных» дел

NextGen совместно с Высшей школой адвокатуры проводит цикл встреч с лучшими практиками в уголовном праве, посвященных работе адвокатов в резонансных делах.
Мастер-класс «Работа адвоката по делам с политической составляющей. Первый оправдательный приговор (практический кейс)» является первым мероприятием NextGen по обмену опытом успешной защиты клиентов-чиновников и политиков. Адвокат Евгений Солодко поделится практикой ведения так называемых токсичных дел и расскажет об оправдательном приговоре, вынесенном судом первой инстанции.
Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Мероприятие состоится 14 ноября с.г. с 17.00 до 19.00 по адресу: Киев, ул. Борисоглебская, 3.
Адвокаты за участие в мастер-классе получат сертификаты о повышении квалификации.
Стоимость билета: 500 грн.
При покупке 10-12 ноября: 300 грн.
Регистрация доступна по ссылке.
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