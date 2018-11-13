Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 ноября 2018 года, 12:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

NextGen: Евгений Солодко поделится практикой ведения «токсичных» дел

13 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

NextGen совместно с Высшей школой адвокатуры проводит цикл встреч с лучшими практиками в уголовном праве, посвященных работе адвокатов в резонансных делах.

Мастер-класс «Работа адвоката по делам с политической составляющей. Первый оправдательный приговор (практический кейс)» является первым мероприятием NextGen по обмену опытом успешной защиты клиентов-чиновников и политиков. Адвокат Евгений Солодко поделится практикой ведения так называемых токсичных дел и расскажет об оправдательном приговоре, вынесенном судом первой инстанции.

Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Мероприятие состоится 14 ноября с.г. с 17.00 до 19.00 по адресу: Киев, ул. Борисоглебская, 3.

Адвокаты за участие в мастер-классе получат сертификаты о повышении квалификации.

Стоимость билета: 500 грн.

При покупке 10-12 ноября: 300 грн.

Регистрация доступна по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом