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Amnesty International лишила лидера страны почетного звания

13 ноября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Правозащитная организация Amnesty International лишила государственного советника и фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи звания «Посол совести». «Мы глубоко встревожены тем, что вы больше не являетесь символом надежды, смелости и нерушимой защиты прав человека», — говорится в письме генерального секретаря организации Куми Найду.

Как отметил в своем заявлении господин Найду, политик не использовала свой авторитет для защиты прав человека в Мьянме и проявила безразличие к «зверствам, совершенных военными» по отношению к рохинджа. «Мы обеспокоены тем, что ваше правительство не только не отменило или не изменило репрессивные законы, но и активно использовало их для пресечения свободы слова и ареста правозащитников, журналистов и других мирных активистов», — добавил он.

Аун Сан Су Чжи боролась против военной хунты в Мьянме, провела под домашним арестом около 15 лет, в 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира. Звание «Посол совести» она получила в 2009 году.

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