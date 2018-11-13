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По «делу Гандзюк» арестован помощник народного депутата от БПП

13 ноября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Экс-помощника народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

«Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И.Павловский (часть 3 статьи 27, пункты 4,6,11,12 части 2 статьи 115 УК)», — написала она в понедельник.

Ему предъявлено обвинение по статьям о соучастии в убийстве Гандзюк.

Ранее народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Николай Паламарчук уверял, что не имеет никакого отношения к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Народный депутат подтвердил, что уволил своего помощника Игоря Павловского, которого активисты назвали посредником в убийстве Гандзюк.

Как сообщалось, 6 ноября с.г. Генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в деле Гандзюк произошла утечка информации, подорвавшая следствие.

5 ноября 2018 года организаторы сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» заявили, что посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский по прозвищу «Собака».

Сообщалось, что г-н Павловский является официальным помощником народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука.

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