МТСБУ выплатит потерпевшим вместо обанкротившейся СК «Добробут»

МТСБУ осуществляет регламентные выплаты по обязательствам НФСК «Добробут» по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
16 октября с.г. Хозяйственный суд Харьковской области утвердил отчет ликвидаторов и ликвидационный баланс НФСК «Добробут», которая признана банкротом.
В бюро сообщили, что начинается прием заявлений потерпевших на получение выплаты за счет Фонда защиты потерпевших МТСБУ. Максимальный срок подачи заявления о получении возмещения не предусмотрен.
Регламентные выплаты по обязательствам НФСК «Добробут» будут осуществляться независимо от факта включения таких требований в реестр кредиторов страховой компании должника.
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