ГПУ: менеджеры МАУ завладели денежными средствами аэропорта «Борисполь»

Правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которые завладели денежными средствами аэропорта «Борисполь» в размере более 10 млн гривен. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение спикера Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко вFacebook.
Установлено, что между МАУ и «Борисполем» заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта. На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн гривен.
Правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.
В связи с этим управляющему совместной деятельностью — бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.
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