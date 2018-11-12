Сегодня 12 ноября 2018 года, 18:08

Завершается регистрация на Форум по менеджменту арестованными активами

14 ноября 2018 года завершается регистрация на Форум по менеджменту арестованными активами ФОРМА, который пройдет 15 ноября 2018 в отеле PremierPalace.

Форум организован Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине(EUACI), с целью создания площадки для открытого обсуждения преимуществ и особенностей сотрудничества в сфере управления активами и формирования рынка по управлению арестованными активами в Украине.

Мероприятие будет полезным компаниям, которые заинтересованы в управлении арестованными активами или рассматривают такую возможность в будущем, а также для представителей государственных органов и общественных организаций, которые хотят узнать больше о специфике деятельности АРМА.

Среди спикеров форума: Антон Янчук – председатель АРМА, Эка Ткешелашвили – глава EUACI, Штефан Шленинг — руководитель Программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине, Жан Мишель Верель — директор Центрального офиса ареста и конфискации Королевства Бельгии, Ярослав Юрчишин — исполнительный директор Transparency International Ukraine и другие.

Участие в ФОРМА бесплатная, но при обязательной регистрации по ссылке.











