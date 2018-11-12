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Сегодня 12 ноября 2018 года, 16:25

29 ноября состоится бизнес-дискуссия «Управление ставками: минимизация налоговых рисков для бизнеса»

Юридическая фирма GOLAW при поддержке генерального медиапартнера – газеты «Юридическая практика» – проводит бизнес-дискуссию «Управление ставками: минимизация налоговых рисков для бизнеса».

Во время мероприятия планируется обсудить основные вопросы, которые возникают у налогоплательщиков в отношениях с налоговыми органами, разобраться в способах защиты прав налогоплательщиков во внесудебном и судебном порядке, подготовиться к налоговым новациям, которые ожидают бизнес в следующем налоговом периоде.

Дата: 29 ноября 2018 года

Время: 09. 30-12.30

Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (г.Киев, ул. Аллы Тарасовой, 5).

Среди спикеров: представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, Государственной фискальной службы Украины, Главного управления ГФС в г.Киеве, Министерства финансов Украины, Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, офиса бизнес-омбудсмена, адвокаты и юристы по налоговым вопросам крупных украинских компаний.

В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:

- Построение успешной коммуникации с налоговыми органами:

- Что может стать основанием для внеплановой проверки;

- Каким образом формируется график плановой проверки. По каким критериям в план включаются компании;

- Типичные нарушения, выявляемые налоговиками в ходе проверок;

- Как подготовиться к налоговой проверке и сделать административное обжалование НУР эффективным;

- Возможности бизнес-омбудсмена в разрешении налоговых споров;

- Обзор практики разрешения налоговых споров в 2018 году.

Чего ожидать плательщикам в 2019 году:

- Перспективы введения налога на выведен капитал;

- Последствия имплементации плана BEPS для бизнеса.

К участию в качестве слушателей приглашены владельцев, топ-менеджмент, руководителей юридических департаментов и департаментов налогообложения, главных бухгалтеров украинских и международных компаний - представителей среднего и крупного бизнеса. Количество мест ограничено.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

Рабочий язык – украинский.

Регистрация открыта до 28 ноября 2018 года по ссылке.