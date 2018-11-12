Юридическая фирма GOLAW при поддержке генерального медиапартнера – газеты «Юридическая практика» – проводит бизнес-дискуссию «Управление ставками: минимизация налоговых рисков для бизнеса».
Во время мероприятия планируется обсудить основные вопросы, которые возникают у налогоплательщиков в отношениях с налоговыми органами, разобраться в способах защиты прав налогоплательщиков во внесудебном и судебном порядке, подготовиться к налоговым новациям, которые ожидают бизнес в следующем налоговом периоде.
Дата: 29 ноября 2018 года
Время: 09. 30-12.30
Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (г.Киев, ул. Аллы Тарасовой, 5).
Среди спикеров: представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, Государственной фискальной службы Украины, Главного управления ГФС в г.Киеве, Министерства финансов Украины, Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, офиса бизнес-омбудсмена, адвокаты и юристы по налоговым вопросам крупных украинских компаний.
В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:
- Построение успешной коммуникации с налоговыми органами:
- Что может стать основанием для внеплановой проверки;
- Каким образом формируется график плановой проверки. По каким критериям в план включаются компании;
- Типичные нарушения, выявляемые налоговиками в ходе проверок;
- Как подготовиться к налоговой проверке и сделать административное обжалование НУР эффективным;
- Возможности бизнес-омбудсмена в разрешении налоговых споров;
- Обзор практики разрешения налоговых споров в 2018 году.
Чего ожидать плательщикам в 2019 году:
- Перспективы введения налога на выведен капитал;
- Последствия имплементации плана BEPS для бизнеса.
К участию в качестве слушателей приглашены владельцев, топ-менеджмент, руководителей юридических департаментов и департаментов налогообложения, главных бухгалтеров украинских и международных компаний - представителей среднего и крупного бизнеса. Количество мест ограничено.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.
Рабочий язык – украинский.
Регистрация открыта до 28 ноября 2018 года по ссылке.
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