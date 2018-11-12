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В Киевсовете рассказали, как улучшить доступ к решениям столичных депутатов

12 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали проект решения, предусматривающий обеспечение доступа общественности к действующим и предыдущим редакциям решений Киевсовета.

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

Сейчас на официальном сайте Киевсовета в разделе «Нормотворческая деятельность» размещена ссылка на портал «Лига: 3акон», что позволяет искать решения горсовета. Но обеспечивается доступ только к базовым текстам решений. Действующих редакций документов Киевсовета с учетом проголосованных изменений, а также текстов предыдущих редакций решений Киевсовета по состоянию на определенную дату нет в открытом доступе. Цель проекта — обеспечить гражданам свободный, бесплатный и круглосуточный доступ к действующим и всем предыдущим редакциям решений Киевского городского совета. Планируется, что поиск можно будет осуществлять по названию, номеру, дате принятия и словам из текста.

«Важен также доступ не только к действующим, но и к предыдущим редакциям решений Киевсовета. Их отсутствие создает для граждан, депутатов, судов и других заинтересованных лиц неоправданные сложности при определении норм законодательства, которые действовали по состоянию на определенный промежуток времени. Кроме того, отсутствие у отмененных решений Киевсовета отметки об утрате силы может привести к ошибкам при правоприменении. Именно поэтому существует насущная необходимость в обеспечении свободного, бесплатного и круглосуточного доступа общественности ко всем редакциям решений Киевского городского совета на официальном сайте Киевского городского совета по аналогии с тем, как это реализовано по законам Украины на сайте Верховной Рады Украины», — отметил инициатор проекта решения, депутат Киевсовета Олег Макаров.

В результате принятия данного документа граждане будут должным образом проинформированы о решении Киевсовета, что станет предпосылкой для уменьшения количества нарушений соответствующих норм законодательства. Также это будет способствовать открытости и гласности Киевсовета как представительского органа территориальной общины города Киева.

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