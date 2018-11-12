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«Нафтогаз» комментирует объединение исков в Стокгольмском арбитраже

12 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко подтвердил, что Стокгольмский арбитраж объединил иски «Нафтогаза» и «Газпрома» в рамках нового арбитражного процесса. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на публикацию г-на Витренко в Facebook.

Он отметил, что общая сумма требований «Нафтогаза» составляет 12 млрд долларов США (включая проценты).

В частности, «Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы, «поскольку такое право предусмотрено контрактом».

«Ранее мы также требовали пересмотра тарифа, но предыдущий арбитражный трибунал признал, что запрос на пересмотр тарифа, который «Нафтогаз» отправил «Газпрому» в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям. Весной 2018 года мы отправили новый запрос, который точно удовлетворяет всем формальным требованиям, поэтому мы рассчитываем на победу с этим требованием», – сообщил г-н Витренко.

Кроме того, «Нафтогаз» требует компенсировать убытки за невыполнение «Газпромом» контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражным арбитражем). Компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной цене (формула которой была изменена предыдущим арбитражным трибуналом) и цене, по которой «Нафтогаз» вынужден замещать поставки газа от «Газпрома» поставками газа из Европы.

«Новый арбитражный процесс никак не отменяет обязанность «Газпрома» заплатить нам 2,6 млрд долларов по решению предыдущего арбитража», – добавил он.

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