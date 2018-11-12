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Украина и Китай оценили возможность создания зоны свободной торговли

12 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках рабочего визита в г.Пекин, КНР первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив встретился с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ. Подробности сообщает сайт МЭРТ.

Участники встречи сосредоточили обсуждения на расширении торгово-экономического сотрудничества Украина-Китай, как в пределах имеющихся возможностей, так и создания новых инструментов.

«Сотрудничество с Китаем является неизменным и стратегическим приоритетом внешнеэкономической политики Украины. За 8 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем составил почти 6 млрд долларов США и вырос на 21%. Но этот объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. В ближайшие пять лет можем увеличить товарооборот до 20 млрд долларов США в год. Поэтому нам следует активизировать работу по всем направлениям, которые должны и проработать новые инструменты», – отметил Степан Кубив в своем выступлении.

Он заявил, что после длительного перерыва в работе межправительственной комиссии по сотрудничеству Украина-Китай удалось восстановить ее деятельность. Это дало существенный положительный толчок для активизации сотрудничества между странами и наращивания объемов торговли и кооперации между предприятиями Китая и Украины.

Степан Кубив также добавил, что для более глубокого развития сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия Украина-Китай следует начать работу над широкими возможностями для торговли между странами.

«За несколько лет Украина существенно расширила собственную сеть преференциальных режимов торговли. Есть новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, завершаем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинско-китайские консультации по предпосылкам создания зоны свободной торговли Украина-Китай», – подчеркнул Степан Кубив.

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