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В Нацбанке советуют ограничить максимальную наценку на продукты

12 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает пересмотреть политику в отношении влияния контролирующих органов на цены продукты питания. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на публикацию г-на Данилишина в Facebook.

В частности, Богдан Данилишин предлагает ввести государственный контроль за ценообразованием на потребительском рынке Украины (восстановление работы Государственной ценовой администрации).

Также он считает целесообразным введение максимальных торговых наценок: максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, на обычные товары не должна быть выше 30% от цены производителя, на импортные товары — не более 30% от таможенной цены.

Кроме того, uлава Совета НБУ предлагает внедрение сниженной ставки НДС на продукты питания.

По его мнению, «влияние НБУ на уровень инфляции существенное, но оно не имеет определяющего значения».

«Денежные отношения не оторваны от других сфер экономической жизни. Действия, проводимые в пределах возможностей Нацбанка, без других комплексных мер не дадут должного эффекта. Повышение ставки рефинансирования, а это главный инструмент Нацбанка в борьбе с инфляцией, в условиях монополистической структуры рынка не обеспечит снижения инфляции до установленных годовых целей, поскольку производители-монополисты поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения с целью обеспечения контроля над ценообразованием», — добавил он.

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