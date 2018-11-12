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Aequo объявляет о расширении управленческой команды

12 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Aequo сообщает о назначении старших юристов Богдана Дмуховского и Михаила Лукашенко на должность советников.

Богдан Дмуховский, советник, практика банковского и финансового права, рынков долгового капитала, владеет значительным опытом консультирования компаний финансового сектора, в том числе банков, международных платежных систем, страховых компаний, профессиональных участников рынков финансовых услуг, касательно вопросов предоставления разнообразных финансовых услуг и вопросов корпоративного права. Он получил первоклассный опыт в сопровождении сложных международных сделок на рынках долгового капитала, сделок слияния и поглощения в финансовом секторе, а также в осуществлении юридического аудита компаний финансового, фармацевтического, энергетического секторов и в области коммерческой недвижимости. Богдан также компетентен в вопросах проектного финансирования, ценных бумаг, производных финансовых инструментов (деривативов) и корпоративного управления. Богдан получил диплом магистра права в сфере ценных бумаг и финансового регулирования в Центре права Университета Джорджтаун (г. Вашингтон, округ Колумбия). Кроме того, он является членом Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк и допущен к практике в штате Нью Йорк.

Михаил Лукашенко, практика корпоративного права/слияний и поглощений, рынков акционерного капитала, специализируется на сделках по слиянию и поглощению, прямых инвестициях и сделках международного финансирования. Основные сферы его деятельности включают трансграничные операции, включая сделки на рынке акционерного капитала, юридический аудит и вопросы реструктуризации долговых обязательств, а также комплексные регуляторные вопросы в области финансов, включая валютный контроль и регулирование операций с ценными бумагами. Михаил, в частности, фокусируется на сопровождении фондов прямых инвестиций и консультировании по вопросам инвестирования в различных секторах, включая агробизнес, недвижимость и телекоммуникации. Михаил получил диплом магистра международного бизнес права в Центральноевропейском университете в Будапеште. Авторитетные международные справочники Best Lawyers и The Legal 500 рекомендуют его как одного из ведущих юристов Украины.

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