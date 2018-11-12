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В Минрегионе назвали ответственных за переполнение школ при строительстве новых домов

12 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Сегодня темпы развития социальной инфраструктуры не успевают за темпами жилищного строительства. В итоге классы в школах переполнены, а мест в детских садах катастрофически не хватает. Согласно ГСН на 1000 жителей должно быть обязательно предусмотрено 38 мест в детсадах и 135 мест в школах. И градостроительные условия должны выдаваться в соответствии с этими нормами. Это ответственность местных властей», — сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в ходе экспертной дискуссии «Линия зеленая, линия голубая: насколько эффективны новые правила застройки?» в пресс-центре Украинского кризисного медиацентра. Он подчеркнул, что выполнение этой нормы, как и других действующих ГСН, являются обязательными для проектировщиков, архитекторов и строительных организаций.

Как сообщает сайт министерства, г-н Парцхаладзе также напомнил, что для минимизации диспропорции между строительством жилья и важных социальных объектов в новых нормах уже введена возможность проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные детсады в жилых домах. «Мы предложили такое решение для разрешения ситуаций, когда в условиях плотной застройки в городах не всегда есть место для размещения отдельного заведения. Кроме того, по такому принципу планируем размещать небольшие начальные школы. Это политическое решение уже принято, и сейчас нужно внести изменения в соответствующие государственные строительные нормы», — добавил замминистра.

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