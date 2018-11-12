Сегодня 12 ноября 2018 года, 16:25

Иски «Нафтогаза» и «Газпрома» объединены арбитражем в одно производство

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск «Газпрома» о расторжении транзитного контракта через Украину и иск «Нафтогаза Украины» о пересмотре тарифа на 12 млрд долларов США.

Как передает UBR со ссылкой на «Интерфакс-Украина», в марте 2018 года «Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» восстановить баланс интересов, нарушенный решением арбитража о контракте на транзит, который обязал российскую сторону выплатить $4,7 млрд штрафа за недозагрузку украинской ГТС.

После провала этих переговоров «Газпром» подал иск о расторжении транзитного контракта. «Нафтогаз» 22 мая представил свой ответ и свои соображения относительно условий поставок и транзита.

Кроме того, в июле «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и требованием от «Газпрома» примерно $11,6 млрд за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года.

«Нафтогаз» ранее получил письмо из налоговой, в котором говорится, что ведомство проведет проверку с целью понять, действительно ли НАК занизила налоговые обязательства по уплате налога на добавленную стоимость на 16,3 миллиарда гривен в связи с выигранным компанией спором у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже по контракту на транзит.

«Нафтогаз» возразил против вывода налоговой проверки, и на дату настоящего проспекта ценных бумаг не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании», — отмечается в документе.

НАК поясняет, что Стокгольмский арбитраж присудил ей 4,63 млрд долларов, из которых 3,87 млрд долларов — компенсация потерь и убытков, а 0,76 млрд долларов — проценты.

Как отмечает компания, до 2016 года услуги по транзиту не облагались НДС, поэтому компания оплатила 4,75 млрд грн этого налога только за компенсацию за 2016—2017 годы.