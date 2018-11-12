LHS: «Кризис — это возможность» — Владимир Бойко

С лекцией на тему «Антикризисное реагирование в соцсетях» в LHS выступил Владимир Бойко, глава департамента коммуникаций ЮФ Ario Law Firm, журналист и телеведущий.
Что же следует понимать под понятием «кризис»? Лектор обратил внимание на его обозначение в китайском письме: слово «кризис» состоит из двух идеограмм, означающих «страх» и «возможность».
«В условиях кризиса правильных решений не существует, есть только решение, за которое вы несете ответственность», — подчеркнул Владимир Бойко.
Далее лектор рассказал об успешной стратегии выхода из кризисной ситуации, возникшей летом в ЮФ Ario Law Firm.
История началась с размещения в Facebook объявления о вакансии на должность помощника одного из партнеров ЮФ Ario Law Firm Евгения Грушовца. Пользователи социальной сети раскритиковали пост как дискриминационный. По мнению лектора, одно из правил при выходе из кризиса — ошибки нужно признавать, при этом действовать всегда следует очень быстро. Так, Евгений Грушовец опубликовал ответный пост, в ответ на обвинения в «дикости» компания придумала и обыграла хештег #дикілюди. Правило номер два: любой кризис — это еще и возможности. После активного обсуждения поста в соцсетях на почту партнера пришло 144 резюме, в результате чего был объявлен конкурс.
Правило номер три: если лояльные клиенты сами не пришли на помощь, не стесняйтесь попросить их поставить «лайк» или дать комментарии. Но вы должны быть на 100% уверены в лояльности клиента, подчеркнул лектор. А при условии эффективного решения кризисной ситуации важно об этом время от времени напоминать.
В частности, Евгений Грушовец объявил викторину, и победительница, которая угадала количество полученных компанией резюме от соискательниц, получила приз — футболку с логотипом фирмы и хештегом #дикілюди.
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