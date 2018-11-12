Сегодня 12 ноября 2018 года, 14:43

НПУ: «уполномоченные лица» смогут совершать незаконные действия

«Альтернатива нотариусам: как защитить свою собственность от «черных регистраторов» — такой теме в контексте опасностей законопроекта №9140 был посвящен сюжет «ТСН.Тиждень» от 11 ноября с.г. Об этом говорится на сайте Нотариальной палаты Украины.

В сюжете говорилось, что «уполномоченные лица» смогут совершать незаконные действия, например, используя схемы с доверенностями. «Был человек, не было человека, умер, не умер, но доверенность уже будет, и из этой доверенности пойдут к профессиональному нотариусу, который вынужден будет ее принять и совершать нотариальные действия», — предостерегает президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко, к которому журналисты обратились за комментарием.

«В кулуарах Верховной Рады появление этого законопроекта связывают с возможной отменой моратория и с необходимостью переоформления большого массива земельных участков», — отмечает член Совета НПУ Дмитрий Кирилюк, комментируя ситуацию для телеканала.