Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 ноября 2018 года, 14:43

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НПУ: «уполномоченные лица» смогут совершать незаконные действия

12 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Альтернатива нотариусам: как защитить свою собственность от «черных регистраторов» — такой теме в контексте опасностей законопроекта №9140 был посвящен сюжет «ТСН.Тиждень» от 11 ноября с.г. Об этом говорится на сайте Нотариальной палаты Украины.

В сюжете говорилось, что «уполномоченные лица» смогут совершать незаконные действия, например, используя схемы с доверенностями. «Был человек, не было человека, умер, не умер, но доверенность уже будет, и из этой доверенности пойдут к профессиональному нотариусу, который вынужден будет ее принять и совершать нотариальные действия», — предостерегает президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко, к которому журналисты обратились за комментарием.

«В кулуарах Верховной Рады появление этого законопроекта связывают с возможной отменой моратория и с необходимостью переоформления большого массива земельных участков», — отмечает член Совета НПУ Дмитрий Кирилюк, комментируя ситуацию для телеканала.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Государство и юристы

Сезонная миграция

Отрасли практики

Сборный механизм

Судебная практика

Социальная оставляющая

Тема номера:

Выгодные данные

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом