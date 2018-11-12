Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 ноября 2018 года, 13:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

765 кандидатов в ВС и ВАС сдают тестирование в рамках квалификационного оценивания

12 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» стартовало анонимное тестирование в рамках второго конкурса в Верховный Суд (ВС) и конкурса в Высший антикоррупционный суд (ВАС). Всего на первый этап экзамена зарегистрировались 765 кандидатов: 525 кандидатов в Верховный Суд (129 кандидатов в Кассационный административный суд в составе ВС (конкурс объявлен на 26 вакансий), 105 кандидатов в Кассационный хозяйственный суд в составе ВС (16 вакансий), 139 — в Кассационный уголовный суд в составе ВС (13 вакансий), 152 кандидата в Кассационный гражданский суд в составе ВС (23 вакансии), 240 кандидатов в ВАС (169 кандидатов в первую инстанцию ВАС (27 вакансий) и 71 в Апелляционную палату ВАС (12 вакансий)).

В ходе пресс-брифинга заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков сообщил, что в рамках конкурса в ВС о намерениях принять участие в конкурсе заявили 842 кандидата, документы подали 659 человек, а допущены к сдаче экзамена 566. Об участии в конкурсе в ВАС заявили 782 кандидата, подали документы 342, допущены к участию 270 кандидатов. Сергей Юрьевич прогнозирует, что список победителей будет составлен к концу февраля 2019 года.

Особенностью конкурса в ВАС, как напомнил председатель ВККС, является участие Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). 6 ноября с.г. Комиссия назначила шесть членов ОСМЭ из 12 кандидатур, предложенных международными организацими, с которыми Украина сотрудничает по вопросу противодействия и предотвращения коррупции.

Заместитель председателя ВККС Станислав Щотка добавил, что 35% кандидатов, допущенных к конкурсу в ВС, имеют ученую степень (159 кандидатов юридических наук и 39 докторов юридических наук).

Практическую часть экзамена кандидаты выполнять в среду. Г-н Щотка отметил, что минимально допустимый балл ВККС будет определять, исходя из апробированной на конкурсе в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности модели. К примеру, будут допущены 108 кандидатов в ВАС, которые наберут на тестах наибольшее количество баллов из расчета четыре кандидата на одну должность (что касается Апелляционной палаты ВС, то речь идет о 48 кандидатах); после практической части экзамена назовут имена победителей — 81 кандидата в ВАС и 36 кандидатов в Апелляционный суд ВАС (из расчета три кандидата на одну должность), набравших наибольшее количество баллов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Государство и юристы

Сезонная миграция

Отрасли практики

Сборный механизм

Судебная практика

Социальная оставляющая

Тема номера:

Выгодные данные

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом