Сегодня 12 ноября 2018 года, 13:00

765 кандидатов в ВС и ВАС сдают тестирование в рамках квалификационного оценивания

Сегодня в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» стартовало анонимное тестирование в рамках второго конкурса в Верховный Суд (ВС) и конкурса в Высший антикоррупционный суд (ВАС). Всего на первый этап экзамена зарегистрировались 765 кандидатов: 525 кандидатов в Верховный Суд (129 кандидатов в Кассационный административный суд в составе ВС (конкурс объявлен на 26 вакансий), 105 кандидатов в Кассационный хозяйственный суд в составе ВС (16 вакансий), 139 — в Кассационный уголовный суд в составе ВС (13 вакансий), 152 кандидата в Кассационный гражданский суд в составе ВС (23 вакансии), 240 кандидатов в ВАС (169 кандидатов в первую инстанцию ВАС (27 вакансий) и 71 в Апелляционную палату ВАС (12 вакансий)).

В ходе пресс-брифинга заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков сообщил, что в рамках конкурса в ВС о намерениях принять участие в конкурсе заявили 842 кандидата, документы подали 659 человек, а допущены к сдаче экзамена 566. Об участии в конкурсе в ВАС заявили 782 кандидата, подали документы 342, допущены к участию 270 кандидатов. Сергей Юрьевич прогнозирует, что список победителей будет составлен к концу февраля 2019 года.

Особенностью конкурса в ВАС, как напомнил председатель ВККС, является участие Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). 6 ноября с.г. Комиссия назначила шесть членов ОСМЭ из 12 кандидатур, предложенных международными организацими, с которыми Украина сотрудничает по вопросу противодействия и предотвращения коррупции.

Заместитель председателя ВККС Станислав Щотка добавил, что 35% кандидатов, допущенных к конкурсу в ВС, имеют ученую степень (159 кандидатов юридических наук и 39 докторов юридических наук).

Практическую часть экзамена кандидаты выполнять в среду. Г-н Щотка отметил, что минимально допустимый балл ВККС будет определять, исходя из апробированной на конкурсе в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности модели. К примеру, будут допущены 108 кандидатов в ВАС, которые наберут на тестах наибольшее количество баллов из расчета четыре кандидата на одну должность (что касается Апелляционной палаты ВС, то речь идет о 48 кандидатах); после практической части экзамена назовут имена победителей — 81 кандидата в ВАС и 36 кандидатов в Апелляционный суд ВАС (из расчета три кандидата на одну должность), набравших наибольшее количество баллов.