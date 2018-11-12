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Банк выплатит вознаграждение полицейским, задержавшим правонарушителей

12 ноября 2018 года Источник:Finclub

«ПриватБанк» выплатит вознаграждение в размере 50 тыс. грн правоохранителям, задержавшим подрывников банкомата в Николаеве.

В Службе безопасности банка заявили, что благодаря слаженным действиям банка и правоохранителей воры так и не смогли украсть деньги и были задержаны.

Как сообщал FinClub, преступление было совершено ночью 9 ноября с.г. на улице Корабелов в Николаеве. Подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, группа злоумышленников совершила подрыв банкомата, в результате чего он был полностью разрушен.

По горячим следам группа подозрительных лиц была задержана сотрудниками полиции, которые находились неподалеку от места преступления. Сейчас правоохранители выясняют причастность задержанных лиц и обстоятельства преступления.

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