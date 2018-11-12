Сегодня 12 ноября 2018 года, 16:25

Украина и Польша обсудили, как улучшить положение дел на таможне

Таможенные органы Украины и Республики Польша усиливают сотрудничество. Подробности сообщает сайт Государственной фискальной службы Украины.

Актуальные вопросы функционирования пунктов пропуска на украинско-польской границе и совместные меры по противодействию таможенным правонарушениям обсудили во время встречи в пункте пропуска «Краковец — Корчева» на украинско-польской границе и.о. председателя ГФС Алесандр Власов и заместитель Государственного секретаря Министерства финансов — заместитель руководителя Национальной администрации доходов Республики Польша Петр Вальчак.

Сегодня, по словам Александра Власова, Таможенная служба Польши является одним из важных партнеров ГФС. Это объясняется, в частности, большой протяженностью общей границы (542 км), вдоль которой расположены 13 пунктов пропуска. Кроме того, Польша пока является единственной страной Европейского Союза, с которой на четырех пунктах пропуска введен режим совместного контроля — «Смильница — Кросценко», «Грушев — Будомеж» и «Угринов — Долгобичув» Львовской таможни ГФС, а также «Устилуг — Зосин» Волынской таможни.

«С учетом значительного количества транспортных средств, пересекающих украинско-польскую границу, важности обеспечения благоприятных условий для развития международной торговли сегодня возникает реальная потребность по открытию новых пунктов пропуска для перемещения без ограничений всех видов транспорта», — отметил глава ГФС.

Отмечается, что в августе — октябре с.г. возникла критическая ситуация с очередями в пунктах пропуска для автомобильного сообщения, расположенных на украинско-польском участке государственной границы. Основной причиной стало невыполнение условий меморандума между контрольными органами Украины и Республики Польша и необеспечение пропуска количества транспортных средств, определенных системой предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-польской границе в целях обеспечения ритмичности пропускных операций за период одной смены.

В последнее время напряжение снизилось, что стало результатом оперативного вмешательства руководителей служб обеих сторон. Сейчас речь идет о решении проблемы на системном уровне. Поэтому Александр Власов и Петр Вальчак договорились об актуализации меморандума: обсуждается обновление списков для трехуровневого контакта, планируется разработка конкретных шагов для недопущения ситуации с очередями на границе в перспективе.

И.о. председателя ГФС также отметил, что в связи с преимуществами осуществления совместного контроля на территории одной из стран его дальнейшее внедрение на других пунктах пропуска — это одно из приоритетных направлений сотрудничества таможенных и пограничных органов Украины и Республики Польша.

«Такой совместный контроль дает возможность быстрого реагирования на ситуацию, которая складывается в пункте пропуска, в частности, украинские таможенники во взаимодействии с контролирующими органами Республики Польша смогут делать перераспределение инспекторского состава, взаимное определение необходимых полос движения для перераспределения транспортных потоков», — сообщил Александр Власов.

Кроме того, почти вдвое будет сокращено время на пересечение украинско-польской границы по сравнению с пунктами пропуска, на которых контроль осуществляется сначала на одной стороне, а затем — на другой.

Еще одним преимуществом совместного контроля является устранение возможности противоправной деятельности, связанной с измельчением (переброской) оформленных польской стороной товаров на так называемой нейтральной территории, то есть до начала контроля украинскими службами. Также предусматривается возможность направления полос оформления товаров на польской стороне (TAX FREE) на соответствующие полосы движения украинской стороны — «красный» или «зеленый» коридоры.