Проведена научно-правовая экспертиза проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для защиты экономических и наследственных прав граждан в сельской местности (№9140). Об этом сообщает сайт Нотариальной палаты Украины. Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Научно-правовую экспертизу (исследование) законопроекта №9140 представили во время круглого стола «Проблемные вопросы обеспечения населения совершаемыми нотариальными действиями в соответствии с требованиями Конституции Украины и международных стандартов. Антирейдерская роль нотариата», организованного Национальным университетом «Острожская академия» и отделением Нотариальной палаты Украины в Ровенской области 8 ноября 2018 года.
Как сообщается, экспертизой было установлено:
- несоответствие законопроекта №9140 целям и основной задаче, заявленным его авторами;
- несоответствие законопроекта №9140 Закону Украины «О нотариате» (которым определены основы построения нотариата в Украине, порядок допуска к занятию нотариальной деятельностью, организации деятельности нотариата), а также международным обязательствам Украины;
- законопроект №9140 содержит риски для независимости нотариата и профессиональной деятельности нотариуса, а также риски для института прав и права собственности;
- законопроект №9140 — дополнительное бремя (финансовая нагрузка) на госбюджет в контексте ответственности за причинение вреда по вине таких уполномоченных;
- противоречивость отнесения к полномочиям Министерства юстиции Украины полномочий на совершение нотариальных действий;
- возможное несоответствие документов, которые в соответствии с нормами законопроекта №9140 будут удостоверяться «уполномоченными лицами», стандартным требованиям к такого типа документов, установленным международными договорами, участниками которых является Украина, в том числе международными договорами об оказании помощи в гражданских и семейных делах;
- наличие коррупционных рисков в законопроекте №9140.
В результате обсуждения были высказаны предложения:
- предложить возможные пути решения проблемы обеспечения нотариальными действиями населения отдельных административно-территориальных единиц путем создания механизмов саморегулирования: поощрение частных нотариусов (налоговые льготы, налоговый кредит, дополнительное финансирование Нотариальной палатой Украины);
- поддерживать государственный нотариат;
- установить обязанность нотариусов, которые регистрируют частную нотариальную деятельность впервые или назначаются на должность государственного нотариуса впервые, отработать в необеспеченном нотариусами округе не менее трех лет;
- установить возможность исполнения обязанностей нотариусами других округов по округам, которые не обеспечены нотариусами;
- экономически обосновать и решить вопрос совершения нотариальных действий для льготных категорий и тому подобное.
Один из основных выводов экспертного обсуждения: оптимальное и достаточное размещение рабочего места нотариуса — районный центр (город, пгт). Ведь размещение нотариального офиса/конторы в селе не избавит потребности граждан неоднократно посещать районный центр и областной центр при подготовке документов, небходимых для совершения нотариальных действий.
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