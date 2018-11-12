Сегодня 12 ноября 2018 года, 14:43

Полиция: в Киеве задержаны чиновники, вымогавшие взятки за обустройство парковок

В Киеве полиция задержала организованную преступную группу чиновников-вымогателей взяток с предпринимателей. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

Правоохранители установили, что в преступную группировку входят должностные лица одного из коммунальных предприятий города. Они организовали схему систематического вымогательства неправомерной выгоды от предпринимателей. Злоумышленники требовали от 500 до 700 долларов США за оформление документов на размещение парковок в Киеве. Всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«В ходе следствия было установлено, что группа состояла из четырех человек, среди которых два начальника отделов и главные специалисты предприятия. Правоохранители задокументировали противоправную деятельность каждого из участников», — говорится в сообщении.

В частности, задокументирован факт вымогательства от предпринимателя 47 600 гривен неправомерной выгоды за разработку, согласование схем организации дорожного движения с последующим заключением договоров о приобретении парковочных талонов и размещении двух парковочных площадок.

9 ноября с.г. сотрудники Управления защиты экономики в Киеве Нацполиции, следователи столичной полиции под процессуальным руководством прокуратуры г.Киева задержали главного специалиста коммунального предприятия при получении последней части неправомерной выгоды — 33600 гривен. Эти деньги фигурант в дальнейшем должен был распределить между всеми участниками группы.

Работники полиции и прокуратуры задержали других участников преступной группы. Одни из фигурантов задержаны в столичном аэропорту после возвращения из зарубежной поездки, другие — на территории столицы.

В настоящее время все участники организованной преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и частью 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.