Сегодня 12 ноября 2018 года, 11:22

Британская юрфирма фигурирует в скандале из-за возможной дискриминации

Компания 10 King’s Bench Walk стала участницей дискриминационного скандала. Британская фирма попросила адвоката отказаться от дела из-за просьбы клиента: он хотел работать с белым мужчиной, а не с азиатской женщиной.

Рехана Попал, младший юрист компании, ноябрьским вечером получила звонок от своего коллеги, который сказал, что клиент не хочет работать с азиатской женщиной, он хочет работать с белым мужчиной. Об этом Попал сообщила в своем твиттере. «Только что позвонил адвокат и сказал, что дело, по которому я уже получила инструкции, отложено из-за отсутствия судей до декабря. Кроме того, клиент сказал, что он не хочет работать с женщиной-азиаткой, ему нужен белый мужчина», — написала она.

Как рассказала г-жа Попал Legal Cheeck, в Великобританию она попала еще ребенком в статусе беженца и тогда не могла говорить по-английски. Тем не менее сначала изучала международную политику, а после получила диплом о высшем образовании в области права. Далее Попал прошла курс профессиональной подготовки адвокатов. В 2013 году Попал стала первой афганкой, которая вошла в Inner Temple (Ассоциация адвокатов и судей в Лондоне). «Этот случай напомнил мне о том, что важно поощрять разнообразие на всех уровнях правовой системы. Я не согласна с позицией адвоката, поэтому я высказала это, и мы можем продолжать работу», — прокомментировала Попал.

В управлении по регулированию деятельности солиситоров (Solicitors Regulation Authority) прокомментировали: «Мы всерьез воспринимаем всю информацию о потенциальной дискриминации. Если мы получим убедительные доказательства, что адвокат или фирма не соответствовали стандартам, мы проведем расследование и примем соответствующие меры», — заявили они. Сама Попал не собирается предпринимать никаких действий против адвоката, который разговаривал с клиентом. В твиттере Попал получила широкую поддержку и массу комментариев против дискриминации.

Сейчас тема дискриминации активно поднимается в юридическом обществе. Около 90% партнеров юрфирм в мире — «белые», при этом 3/4 всех партнеров — мужчины, такую информацию озвучили на IBA 2018. По результатам другого исследования, число женщин-партнеров в юридических компаниях в 2006 году составляло 15% , сегодня этот процент поднялся только до 20%. При этом разница ощутима и в зарплатах: в среднем мужчины-юристы получают на $7712 больше, чем женщины. Еще одна проблема — скорость ухода женщин из юриспруденции, что нередко связано с семьей и детьми. CMS, Macfarlanes, Orrick, Reed Smith, Sidley Austin и White & Case совместно с академией Reignite запустили специальную программу стажировок для женщин, которые хотят вернуться в профессию, причем не просто на должности младших юристов, а с перспективной восстановления и карьерного роста. Первая группа стажировок начнет работу уже с января следующего года.