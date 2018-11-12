Сегодня 12 ноября 2018 года, 11:22

Суд счел необходимым арестовать менеджеров из Австрии по делу украинского политика

Киевский апелляционный суд отказался отменить постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для директоров австрийского общества Steuermann Вольфганга Эйбергера и Марии Ляпинш, объявленных в международный розыск.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на соответствующее постановление суда от 29 октября.

Уголовное производство в отношении данных лиц было выделено в отдельное производство в сентябре 2017 года.

31 августа 2017 года им сообщили о подозрении, а 29 сентября — объявили в международный розыск.

«Меры пресечения в отношении Эйбергера и Ляпинш были избраны Соломенским райсудом Киева 27 апреля 2018 года. Суд счел доказанным наличие обоснованного подозрения и существование рисков в их поведении и постановил, что после их задержания в течение 48 часов должен быть решен вопрос о применении к ним мер пресечения в виде содержания под стражей или изменении на более мягкие», — отмечает издание.

20 сентября с.г. Киевский апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще одного фигуранта по «делу Мартыненко» — Евгения Буги, который также находится в розыске.

Вольфганг Эйбергер и Мария Ляпинш — директора австрийского общества Steuermann, которому ГП «ВостГОК» переплатил в 2014—2016 годах 17,29 млн долларов США за урановое сырье. По данным следствия, роль Steuermann сводилась лишь к получению средств от украинского госпредприятия, в то время все поставки на «ВостГОК» на самом деле осуществило ООО «Степногорский горно-химический комбинат» (Казахстан).

В мае 2018 года обвинительный акт в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко, руководителя ПАО «ОГХК» Руслана Журило, гендиректора ГП «Восток ГОК» Александра Сорокина, первого замглавы «Нафтогаза» Сергея Переломы, замгендиректора госконцерна «Ядерное топливо» Владимира Богданца и директора управления закупок дирекции ГП НАЭК «Энергоатом» Валерия Василькова был направлен в суд для рассмотрения по сути.