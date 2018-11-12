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Министр обороны сообщил, сколько лиц привлекаются к ответственности за пожары на складах

12 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что из-за взрывов на арсеналах за последние три года к ответственности привлекли более 75 военных. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на интервью Полторака «5 каналу».

Г-н Полторак сообщил, что из-за проблем с финансированием по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были закрыться.

«После тех событий, которые происходили у нас, начиная со Сватово, мы много чего изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе более 20 генералов. Это привело к другой проблеме — сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», — сказал Полторак.

Напомним: последний раз взрывы на арсенале произошли 9 октября 2018 года в 04.42 на складах воинской части близ Ични.

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