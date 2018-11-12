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Директор школы в Китае использовал заведение для майнинга криптовалют

12 ноября 2018 года Источник:Finclub

Директора школы в Китае Лэй Хуа уволили после обнаружения подключенной к электросети учебного заведения системы для майнинга криптовалют.

Как сообщает ВВС, учителя школы в провинции Хунань услышали в здании странный шум, похожий на урчание или жужжание. Поиски источника шума привели их к устройствам для добычи криптовалюты Ethereum.

Как выяснилось, на обеспечение работы этих устройств тратится такое количество электроэнергии, которое обходится учебному заведению в 2 тыс. долларов США.

Ранее директору сообщали о неожиданно увеличившихся счетах за электроэнергию, но он не выразил беспокойства, предположив, что такое потребление электроэнергии связано с работой систем кондиционирования и отопления.

Позже директор признался, что тратил порядка 10 тыс. юаней (более 1400 долларов) на оплату электроэнергии, уходившей на обеспечение работы одного майнинг-устройства. Лэй Хуа счел, что это слишком большие траты для семейного бюджета, и решил перевезти устройства в школу.

Предположительно заместитель директора знал о том, что в школе есть ферма по добыче криптовалют. Более того, по данным правоохранительных органов, в январе он купил себе девятую по счету машину для добычи криптовалют и установил ее в школе.

В результате директор школы был уволен, а его заместитель получил предупреждение.

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