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В рамках LHS эксперт-консультант по технике речи и риторике Светлана Василенко рассказала, как правильно дышать во время длительного выступления

10 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Светлана Василенко, радиоведущая, профессиональный тренер по публичным выступлениям, провела тренинг «All you need is Voice: голос как искусство».

В самом начале спикер предложила слушателям подняться с мест и потянуться, ведь, по ее словам, именно расслабленное состояние мышц является одним из залогов успешного выступления. После разминки спикер предоставила практические советы, как настроить свой голос. Г-жа Василенко рассказала о системе резонирования, которая помогает сделать голос благозвучным. Спикер считает, что людям неприятно слушать слишком высокий женский или мужской голос.

Тренер подчеркнула, что во время выступления должна напрягаться только диафрагма, все другие мышцы должны быть в расслабленном состоянии.

Обязательно следует научиться правильному дыханию: вдыхать нужно исключительно носом, а выдыхать — ртом.

По словам г-жи Василенко, спикерам тяжело одновременно говорить и выдыхать, для выработки такого умения существуют разнообразные техники. Для начала можно потренироваться, например, выдыхая, считать цифры вслух.

Перед длительным выступлением обязательно нужно сделать артикуляционную гимнастику: размять губы и язык, сделать пальцами массаж челюсти в верхней и нижней частях.

Также спикер рассказала, как снять физическое напряжение перед началом выступления: для этого нужно максимально напрячь все тело, затем попытаться полностью его расслабить и сделать несколько легких прыжков вверх.

«Вы можете научиться красиво садиться на стул и ходить по сцене, но если вы не можете быстро реагировать на непредвиденные ситуации в ходе своего выступления, смысла в этом нет», — подчеркнула лектор и показала несколько упражнений. Г-жа Василенко посоветовала в процессе подготовки к выступлению называть по очереди слова на одну из букв алфавита.

Отдельные требования предъявляются к жестикуляции выступающего. Заранее можно потренироваться перед зеркалом, чтобы выработать движения, наиболее удобные и зрительно адекватные.

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