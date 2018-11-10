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LHS: как взаимодействовать с медиа

10 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Мастер-класс «Как общаться с журналистами» в рамках Школы судебной практики провела Регина Кошевая, PR-менеджер BURSA Hotel Kyiv, экс-продюсер «1+1».

Спикер обратила внимание, что в XXI веке человек за день получает больше информации, чем люди получали за всю жизнь в XVIII—XIX столетиях. Интернет-аудитория Украины составляет 22 миллиона человек (65% украинцев).

Часто представители юридических фирм или государственных органов не дают комментарии и интервью, опасаясь разглашения лишней информации, но, как считает г-жа Кошевая, общение с журналистами избегать не стоит, ведь интервью является продуктом совместной деятельности.

Среди правил общения с журналистами спикер выделила следующие: на поставленные вопросы нужно давать четкие ответы, а обсуждать стоит только ту информацию, которой интервьюируемый хорошо владеет. «Важно также в ходе интервью быть честным и не использовать нецензурную лексику, в противном случае к вам журналисты не обратятся», — подчеркнула лектор.

Г-жа Кошевая с помощью специально подобранных видеороликов с выступлениями украинских и иностранных политиков продемонстрировала присутствующим в LHS, как не стоит общаться на публике.

Также спикер подчеркнула, что пресс-службы украинских органов государственной власти не всегда исполняют свои обязанности надлежащим образом, а именно — не доносят самостоятельно информацию до прессы.

По окончании мастер-класса слушатели поинтересовались, почему не являются эффективными комментарии в виде официального письма, ведь многие эксперты и представители власти опасаются неточной передачи журналистами информации. По мнению лектора, такой ответ не интересен зрителю или читателю.

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