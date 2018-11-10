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LHS: подготовка судебной речи

10 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Адвокат Александр Мельников рассказал о некоторых аспектах подготовки судебной речи.

По мнению лектора, начинать подготовку речи нужно уже с момента заключения соглашения с клиентом о предоставлении правовой помощи.

Г-н Мельников обратил внимание, что ораторское искусство появилось в X веке до нашей эры, а судебное красноречие возникло еще в Древней Греции.

В числе известных адвокатов и искусных ораторов — Николай Карабчевский, Владимир Спасович, Федор Плевако, князь Алексей Урусов и Сергей Андриевский.

«Ораторами не рождаются, ими становятся», — считает лектор. К тому же существует большое количество пособий по судебному красноречию, которыми может воспользоваться каждый.

Например, в книге «Искусство речи на суде» под авторством Петра Пороховщикова содержатся рекомендации для успешного выступления в суде, практические советы, как должен вести себя оратор на публике, какими должны быть мимика и движения выступающего. Данная книга, по мнению Александра Мельникова, является одной из лучших для изучения ораторского искусства.

Г-н Мельников подчеркнул, что оратор обязан помнить фамилии субъектов судебного процесса, даты и места, указанные в материалах дела. Также он порекомендовал не использовать в начале своей судебной речи цитирование обвинения: «Мой подзащитный обвиняется в…».

В завершение лекции адвокат привел пример из практики, когда приемы визуализации судебной речи, в том числе при помощи флипчарта, позволили сделать выступление ярким и интересным и привлечь внимание суда.

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