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Ярослав Зейкан: адвокаты редко используют законодательную норму, предоставляющую им возможность выступать с пояснениями в суде

10 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Адвокат должен думать, как философ, а говорить — как простой человек — главный месседж сегодняшнего выступления Ярослава Зейкана, партнера ЮК EQUITY, который рассказал слушателям LHS об основах судебного красноречия в рамках Школы судебной практики.

«Раньше с помощью одного «сильного» слова можно было выиграть дело в суде, но, некоторые ошибаются, считая, что это нельзя сделать и сегодня», — подчеркнул лектор. По его словам, часто бывает так, что обвинительные акты содержат тысячи страниц (например, обвинительный на то время вывод против Юлии Тимошенко).

В ходе лекции г-н Зейкан привел примеры успешной защиты адвокатами далекого прошлого и адвокатами настоящего времени своих подзащитных в судах с помощью умения убедительно говорить.

Статья 20 Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривает, что сторона защиты может выступать в суде и давать письменные и устные пояснения относительно обвинительного акта. «К сожалению, на практике эта норма применяется редко», — отметил г-н Зейкан.

Процессуальные документы, подготавливаемые адвокатами, должны составляться простым и доступным языком. Что касается устной речи и, в частности, выступления в дебатах, то лектор подчеркнул, что адвокат должен говорить четко по фабуле дела, не прибегая к пустым фразам: «Дебаты завершают рассмотрение спора, потому ваше выступление должно быть таким, чтобы присутствующие участники процесса почувствовали некую особенность данного дела».

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