Сегодня 09 ноября 2018 года, 19:18

Ольга Лукьянова, лектор LHS: «Письмо — это инструмент продажи вашей идеи»

В Legal High School в рамках блока «Судебная коммуникация. Ораторское искусство» Ольга Лукьянова, руководитель отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов группы компаний «Хенкель Украина», провела мастер-класс «Искусство написания делового письма».

«Мы должны быть экспертами в том, что мы пишем», — начала свое выступление Ольга Лукьянова.

Лектор рассказала о четырех основных этапах написания делового письма и предоставила некоторые рекомендации.

1. Стадия обдумывания. На этой стадии важно определить, кто ваш читатель и какова цель вашего письма.

2. Структурирование. Выбирайте только самое важное. При необходимости напишите план.

3. Коммуникационная стадия — составление документа. Не используйте длинные предложения: кратко формулируйте свои мысли.

4. Контроль. Перечитайте то, что написали, обращая внимание на грамматические ошибки. В конце письма не забудьте указать свои контакты.

Любой документ имеет юридические последствия. Все, что вы пишете, может стать публичным документом в будущем споре, подчеркнула эксперт. Лектор рассказала о «золотых правилах», которые помогут стать успешным коммуникатором. Первое — ваше письмо должно быть аргументированным во избежание возникновения спорных вопросов. «Спросите себя: если бы опубликовали на первой странице «The New York Times», было бы ясно всему миру, о чем я говорю? И было бы абсолютно ясно, что я действую этически и ответственно?» — обращает внимание Ольга Лукьянова.

Правило номер два — фокусируйтесь на фактах, если используете предположение, подчеркните, что информация не проверена. Отделите факты от вашего мнения, укажите, что это ваше суждение. Документы, которые основаны на фактах, трудно истолковать ошибочно. Если то, что мы считали фактами, оказалось недостоверной информацией, мы можем объяснить, почему мы тогда верили этому и почему сейчас оцениваем иначе. «Мыслите позитивно, но избегайте эмоций» — на такой ноте завершила свое выступление лектор.