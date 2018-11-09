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Профильный комитет поддержал законопроект об ограничении информационного влияния РФ

09 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Комитет парламента по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении и за основу законопроект №9161 для противодействия потенциальному противоправному влиянию России на телерадиоинформационное пространство. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информационное управление ВР.

В частности, на заседании 7 ноября с.г. члены комитета обсудили соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законы об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

Документом предусматривается введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров программной услуги, а также к провайдерам программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

«Цель таких требований — обеспечение прозрачности структуры собственности провайдеров программной услуги и противодействие потенциальному противоправному воздействию государства-агрессора на телерадиоинформационное пространство нашего государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, проектом предлагается установить аналогичные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

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