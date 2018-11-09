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ГПУ: завершено расследование в отношении руководителей АБ «Укргазбанк»

09 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя председателя правления АБ «Укргазбанк» и бывшего заместителя директора Киевской региональной дирекции АБ «Укргазбанк».

Об этом говорится на сайте ГПУ.

«Досудебным расследованием доказана преступная деятельность бывших руководителей банка, которая заключалась в организации растраты чужого имущества в сговоре с группой лиц путем предоставления кредитных средств в размере 100 млн грн подконтрольному фиктивному предприятию без цели их возврата, в результате чего причинен материальный ущерб АБ «Укргазбанк» в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Расследование завершено, сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлено право на доступ к материалам досудебного расследования.

Досудебное расследование по установлению соисполнителей этих и других преступлений продолжается.

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