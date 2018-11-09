Сегодня 09 ноября 2018 года, 15:53

Участники Tax & Business Talks обсудили перспективы изменения системы налогообложения

С введением НВК украинский бизнес станет интересен инвесторам, говорилось на Форуме

Продолжает работу II налоговый форум Ассоциации адвокатов Украины. Одна из сессий форума посвящена проблемам и перспективам налогового законодательства. В частности, участники обсудили аспекты налога на выведенный капитал (НВК), особенности налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и валютного регулирования. Модератором сессии выступил Юрий Петренко, управляющий партнер ADER HABER. «Налог на выведенный капитал — стратегия быстрой победы для украинской экономики и украинского бизнеса» — тема доклада Анатолия Амелина, директора программы «Экономика», Украинского института будущего. Спикер первоначально задал вопрос аудитории: есть ли в Украине проблема с налогом на прибыль? «Глобально, как нам говорят, проблемы с этим налогом нет», — прокомментировал он мнение представителей власти.

Рассказывая непосредственно о НВК, докладчик отметил, что введение этого налога создает абсолютно новую модель развития бизнеса. Более того, без долгосрочной стратегии украинская экономика развиваться не будет. «Налог на прибыль — это не бюджетообразующий налог, но фискальным органам и чиновникам неинтересно конструировать систему», — уверен г-н Амелин.

К тому же институты совместного инвестирования — это фактически та же модель, которая предусмотрена НВК. Выгоды для экономики в случае введения НВК колоссальные, хотя в первые несколько лет будут ощущаться определенные потери бюджета. «Украинский бизнес станет интересен инвесторам», — подвел итоги спикер.

Детально об инструментах НВК, предусмотренных соответствующим законопроектом, рассказала Марина Томаш, советник, руководитель направления налогового консалтинга и бухгалтерского учета ADER HABER. По ее словам, профильным комитетом парламента было принято решение доработать законопроект и согласовать его с МВФ. Г-жа Томаш назвала операции, которые будут облагаться по наивысшей ставке. Кроме того, она обратила внимание, что большая часть новых критериев отразится на сфере ТЦО. Под операции по выведению капитала попадет значительная часть сделок в этой сфере.

Если юридическое лицо совершает операции и соответствует критериям относительно вывода капитала, такие операции будут облагаться налогом по ставке в размере 20%, сообщила спикер.

Следующий доклад сессии касался законопроекта Министерства финансов Украины, разработанного совместно с НБУ, в части КИК. «Законопроектов о КИК было очень много, и последний с вероятностью 95% будет принят, поскольку в нем отражены обязательства, которые Украина взяла на себя в связи с имплементацией плана BEPS», — высказала мнение Ольга Дмитриева, управляющий партнер АО «Дмитриева и Партнеры», председатель Наблюдательного совета ААУ.

Законопроект разделяет контролируемые иностранные компании на юридических лиц и структуры без образования юрлица. Спикер сообщила, что это очень новый для украинского законодательства инструмент, который введет такие понятия, как партнерство или трасты.

Г-жа Дмитриева ознакомила участников с ключевыми новациями законопроекта, в том числе в части определения понятий и критериев, по которым лица попадают под контроль.

В целом, по мнению докладчика, законопроект содержит очень много оценочных суждений, которые, скорее всего, повлекут за собой разрешение спорных вопросов в судебной плоскости.

Такого же мнения придерживается и Мария Золотарева, адвокат, руководитель налоговой практики АО «Вдовичен и Партнеры». Говоря о ключевых изменениях законопроекта, касающихся бенефициарного собственника, спикер отметила, что многими инструментами оптимизации налогообложения бизнеса, существующими сейчас, уже нельзя будет воспользоваться.

О новациях валютного законодательства рассказали Марина Кривошей, адвокат АБ Кривошей Марины, и Ирина Тертишник, сертифицированный консультант по налогам и сборам.