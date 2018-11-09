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Киберполиция заблокировала пиратский сайт, не просуществовавший и года

09 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Киберполиция прекратила деятельность пиратского сайта onemov.net. Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Сейчас на сайте размещена графическая заставка, изготовленная сотрудниками полиции.

Веб-ресурс действовал в течение последнего года. Сейчас его работа заблокирована. Полицейские проверяют причастность администратора сайта к администрированию еще около 10 подобных пиратских сайтов, говорится в сообщении.

Работники Киевского управления Департамента киберполиции совместно со следователями Васильковского отдела полиции Киевщины при процессуальном руководстве Киево-Святошинской прокуратуры разоблачили 24-летнего жителя Запорожья в создании и администрировании пиратского сайта onemov.net.

Правоохранители установили, что гражданин на веб-ресурсе onemov.net воспроизводил и распространял аудиовизуальные произведения, права на которые принадлежат компании Universal City Studios LLLP (Universal), представителем которой в Украине является Украинская антипиратская ассоциация. Аудитория посетителей сайта не ограничивалась пределами Украины, поскольку большинство фильмов размещенных на этом ресурсе отображалась на английском языке. Позже фильмы появлялись на русском и украинском языках.

В городе Запорожье, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. В его квартире изъят системный блок персонального компьютера, содержащий электронную панель администрирования сайта. Кроме того, обнаружен маршрутизатор, который использовался для обеспечения администрирования указанного веб-ресурса и банковские карточки, на которые зачислялись средства от размещения рекламы на указанном сайте.

Проверяется причастность фигуранта к администрированию и созданию еще около 10 пиратских интернет-сайтов. Уголовное производство начато по части 3 статьи 176 (нарушение авторских и смежных прав) УК Украины.

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