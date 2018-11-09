На основании результатов квалифоценивания ВСП уволили судью хозсуда Сумщины

Высший совет правосудия 27 сентября 2018 года рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей на основании подпункта 4 пункта 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с рекомендациями Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала уволить судей, которые по результатам квалификационного оценивания признаны не соответствующими занимаемым должностям. Об этом сообщается на сайте Комиссии.
По результатам рассмотрения материалов Совет принял решение уволить на основании подпункта 4 пункта 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины Викторию Рунову с должности судьи Хозяйственного суда Сумской области.
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