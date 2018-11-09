Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 ноября 2018 года, 15:53

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На основании результатов квалифоценивания ВСП уволили судью хозсуда Сумщины

09 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Высший совет правосудия 27 сентября 2018 года рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей на основании подпункта 4 пункта 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с рекомендациями Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала уволить судей, которые по результатам квалификационного оценивания признаны не соответствующими занимаемым должностям. Об этом сообщается на сайте Комиссии.

По результатам рассмотрения материалов Совет принял решение уволить на основании подпункта 4 пункта 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины Викторию Рунову с должности судьи Хозяйственного суда Сумской области.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Государство и юристы

Сезонная миграция

Отрасли практики

Сборный механизм

Судебная практика

Социальная оставляющая

Тема номера:

Выгодные данные

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

30.11.18 FirstTaxDigitalForum

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом