Сегодня 09 ноября 2018 года, 15:53

Омбудсмен называет недостатки правовой системы, способствующие распространению ксенофобии

9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, напоминают на сайте омбудсмена Людмилы Денисовой.

По мнению Уполномоченного по правам человека, случаи ксенофобии требуют особого внимания правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера по недопущению их совершения в будущем.

«Сейчас в Украине остаются нерешенными вопросы устранения законодательных пробелов, существование которых делает невозможным надлежащую защиту людей от случаев дискриминации по признаку расы, цвета кожи этнического или национального происхождения», — говорится в сообщении.

В случаях вандализма, как и в случаях физического насилия, остается нерешенным вопрос эффективного расследования мотива нетерпимости. Даже в ситуациях, когда есть обоснованные подозрения о наличии такого мотива, правоохранительными органами это не принимается во внимание, а действия правонарушителей квалифицируются преимущественно по статье 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).

Как считает омбудсмен, необходимо пересмотреть существующие законодательные инициативы, в частности, проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза)», который устанавливает ответственность за подстрекательство к дискриминации.