Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 ноября 2018 года, 15:53

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Профильный комитет считает возможным принятие закона об уголовных проступках в целом

09 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

7 ноября с.г. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект №7279-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений».

Об этом сообщает сайт МВД.

Законопроект был принят в первом чтении 7 июня 2018 года Верховной Радой Украины.

Законопроект определяет понятие уголовных проступков и процедуру их расследования. Он доработан Комитетом при участии, в частности, специалистов Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы, Национальной полиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Генеральной прокуратуры Украины.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что цель принятия законопроекта — законодательное урегулирование применения положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных проступков и их судебного разбирательства.

«Для ведомства этот законопроект является крайне необходимым», — отметил Сергей Князев, подчеркивая, что полиция давно ожидает его принятия.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект по упрощению досудебного расследования. В то же время Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины принять этот законопроект во втором чтении и в целом.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Государство и юристы

Сезонная миграция

Отрасли практики

Сборный механизм

Судебная практика

Социальная оставляющая

Тема номера:

Выгодные данные

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

30.11.18 FirstTaxDigitalForum

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом