Профильный комитет считает возможным принятие закона об уголовных проступках в целом

7 ноября с.г. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект №7279-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений».
Об этом сообщает сайт МВД.
Законопроект был принят в первом чтении 7 июня 2018 года Верховной Радой Украины.
Законопроект определяет понятие уголовных проступков и процедуру их расследования. Он доработан Комитетом при участии, в частности, специалистов Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы, Национальной полиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Генеральной прокуратуры Украины.
Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что цель принятия законопроекта — законодательное урегулирование применения положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных проступков и их судебного разбирательства.
«Для ведомства этот законопроект является крайне необходимым», — отметил Сергей Князев, подчеркивая, что полиция давно ожидает его принятия.
Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект по упрощению досудебного расследования. В то же время Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины принять этот законопроект во втором чтении и в целом.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ВЫЗОВЫ
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: