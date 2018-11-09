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Сегодня 09 ноября 2018 года, 15:53

Профильный комитет считает возможным принятие закона об уголовных проступках в целом

7 ноября с.г. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект №7279-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений».

Об этом сообщает сайт МВД.

Законопроект был принят в первом чтении 7 июня 2018 года Верховной Радой Украины.

Законопроект определяет понятие уголовных проступков и процедуру их расследования. Он доработан Комитетом при участии, в частности, специалистов Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы, Национальной полиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Генеральной прокуратуры Украины.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что цель принятия законопроекта — законодательное урегулирование применения положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных проступков и их судебного разбирательства.

«Для ведомства этот законопроект является крайне необходимым», — отметил Сергей Князев, подчеркивая, что полиция давно ожидает его принятия.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект по упрощению досудебного расследования. В то же время Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины принять этот законопроект во втором чтении и в целом.