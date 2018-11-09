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3 декабря начнется очередной конкурс по отбору адвокатов, предоставляющих бесплатную помощь

09 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 6 ноября 2018 года №3957/7 «О проведении конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи» Координационный центр по оказанию правовой помощи сообщает о проведении с 3 декабря 2018 года по 31 января 2019 года конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Как сообщается на сайте Минюста, для участия в конкурсе адвокатам необходимо зарегистрироваться на веб-странице contest.legalaid.gov.ua с 3 по 24 декабря 2018 года, заполнить онлайн-анкету и написать автобиографию; указать адрес электронной почты для получения информации о конкурсе; загрузить сканированные копии заявления, форма которого установлена Минюстом; загрузить заполненные страницы паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность); загрузить свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и мотивационное письмо (до 500 слов), составленное в произвольной форме.

Участие в конкурсе могут принимать адвокаты, сведения о которых внесены в Единый реестр адвокатов Украины.

В течение 28 декабря 2018 года — 9 января 2019 года адвокатам нужно пройти дистанционный курс «Введение в систему предоставления бесплатной правовой помощи», ознакомившись с его материалами и составив проверочные тестовые задания, которые будут оцениваться автоматически (адрес веб-страницы дистанционного курса, логин и пароль укажут в электронном сообщении Координационного центра по предоставлению правовой помощи).

В течение 21–22 января 2019 года кандидатам предстоит пройти индивидуальные собеседования с конкурсной комиссией, в ходе которой адвокаты будут оцениваться по критериям мотивации к оказанию бесплатной правовой помощи, коммуникабельности, эмоциональной уравновешенности, умения представить примеры предоставления правовой помощи.

Кроме того, с 14 по 16 января 2019 года конкурсные комиссии будут рассматривать поданные адвокатами копии документов, оценивая адвокатов по критериям, касающимся стажа адвокатской деятельности, наличия или отсутствия примененных к адвокату дисциплинарных взысканий, и учитывая результат прохождения адвокатом дистанционного курса «Введение в систему предоставления бесплатной правовой помощи».

Подробности доступны по ссылке.

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Комментарии:»

123 09 ноября 2018 года 17:05 #

Чудово, попрацювали на славу л..хи безплатно,нехай попрацюють інші безплатно.А заробітну плату за них отримає керівник бпд. А потім буде розповідати про позитивний досвід.

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