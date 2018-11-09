Сегодня 09 ноября 2018 года, 14:11

Организация стран-экспортеров нефти может исчезнуть

Финансируемый государством исследовательский центр в Саудовской Аравии изучает возможное влияние распада ОПЕК на нефтяной рынок, сообщает The Wall Street Journal. Президент центра Адам Сьемински заявил, что исследование не связано с критикой США в адрес картеля. Источник WSJ при этом утверждает, что в проекте учтут недовольство Вашингтона. В зависимости от результатов исследования будут разработаны варианты защиты ОПЕК от распада.

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

Как утверждают собеседники WSJ, поводом для изучения вероятности распада ОПЕК стали опасения саудовских властей, что спрос на нефть может сильно упасть, и картель потеряет прежнюю власть на рынке. На протяжении десятилетий Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали, что ОПЕК является важнейшим глобальным экономическим институтом, отмечает издание. «В Королевстве осознают, что спрос на нефть не может длиться вечно», — сказал WSJ источник в Эр-Рияде.

Несмотря на то что власти Саудовской Аравии пока не обсуждают роспуск ОПЕК, высокопоставленные саудовские чиновники уже начали подвергать сомнению целесообразность долгосрочного существования картеля. По их мнению, Саудовская Аравия и Россия могут и вдвоем оказывать на рынок нефти достаточное влияние, пояснил собеседник издания.

В сентябре президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть. Он заявил, что страны Ближнего Востока пользуются защитой США, без которой в регионе будет небезопасно, и при этом продолжают повышать цены на нефть. С аналогичным призывом г-н Трамп обращался в июле. Он также обвинял ОПЕК в манипулировании нефтяным рынком.