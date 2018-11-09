Сегодня 09 ноября 2018 года, 14:11

Наказания для владельцев «евроблях»: от предупреждения до конфискации

8 ноября с.г. парламент принял два закона, направленных на урегулирование проблем, связанных с пользованием автомобилями с иностранной регистрацией.

Первый документ касается вопросов уплаты акцизных ставок при растаможивании авто. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств (№8487). О его положениях уже писалось на сайте «ЮП».

Также был принят проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (№8488). Он направлен на установление ответственности за несоблюдение правил.

Проектом №8488 дополняется статья 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях новым составом правонарушения.

Управление водителем транспортным средством, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно: несоблюдение сроков временного ввоза ТС и/или перемещения в таможенном режиме транзита, использование такого транспортного средства для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине, передача ТС во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита, влечет наложение штрафа на водителя в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).

Повторное на протяжении года совершение любого из указанных нарушений повлечет наложение штрафа на водителя в размере 1000 нмдг (17 тыс. грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и с платным изъятием транспортного средства или без него.

Рассматривать дела о таких правонарушениях будут органы Национальной полиции (статья 222 КУоАП).

Новыми составами правонарушений дополняется и Таможенный кодекс Украины (статьи 470 и 481).

Так, превышение установленного статьей 95 Кодекса срока доставки товаров, в том числе транспортных средств личного пользования, транспортных средств коммерческого назначения, находящихся под таможенным контролем, в орган доходов и сборов, таможенных или других документов на эти товары, транспортные средства не более чем на одни сутки наказывается предупреждением или наложением штрафа в размере 10 нмдг (170 грн).

Совершение такого правонарушения лицом, которое в течение года привлекалось к ответственности за совершение данного правонарушения влечет наложение штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн).

Превышение установленного Кодексом срока доставки товаров, в том числе транспортных средств личного пользования, транспортных средств коммерческого назначения более чем на 10 суток, но не более чем на 20 дней, таможенных или других документов на эти товары более чем на 10 суток, а также потеря этих документов предусматривает наложение штрафа в размере 500 нмдг.

Превышение установленного срока более чем на 20 дней, а также потеря этих товаров или выдача их без разрешения органа доходов и сборов влечет наложение штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Превышение срока более чем на 20 дней, но не более чем на 30 суток, а также выдача их без разрешения органа доходов и сборов влечет наложение штрафа в размере 5000 нмдг (85 000 грн).

Превышение срока доставки ТС более чем на 30 суток, а также потеря этих транспортных средств, в том числе их раскомплектование, влечет наложение штрафа в размере 10 000 нмдг (170 000 грн) или конфискацию таких транспортных средств.