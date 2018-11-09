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Житель Нидерландов пытается через суд изменить дату рождения

09 ноября 2018 года Источник:Pravo.ru

Голландец чувствует себя молодым и оспаривает в суде свой возраст, пишет Pravo.ru со ссылкой на иностранные СМИ. Эмиль Рателбанд из Нидерландов решил, что чувствует себя некомфортно из-за его настоящего возраста — ему 69 лет. Поэтому он попросил изменить дату его рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года.

Рателбанд обратился в суд в общине Арнем в Нидерландах, рассказывает The Guardian. При этом свой дискомфорт, связанный с возрастом, он сравнил с желанием транссексуала поменять пол. Также он заявил, что его официальный возраст «не отражает его эмоциональное состояние».

«Когда мне 69, я во многом ограничен. Если мне будет 49, я смогу купить новый дом или сменить машину. Я смогу больше работать. В Tinder (прим. приложение для знакомств) отображается мой возраст (69), и я не получаю ответа. С моей внешностью, если мне будет 49 лет, я буду в отличном положении», — комментирует Рателбанд. В качестве аргумента Рателбанд приводит слова докторов, которые сказали, что у него тело 45-летнего мужчины. Сейчас же гражданину Голландии якобы не одобряют ипотеку.

Судья признал, что возможность сменить пол — это важное нововведение в правосудии, которое раньше казалось невозможным, но при этом он спросил Рателбанда, что почувствовали бы его родители, узнав, что их сын просто «стер» 20 лет собственной жизни.

Эмиль Рателбанд также заявил, что готов отказаться от пенсии, чтобы избежать возможных разногласий. Он посчитал, что с новым возрастом сэкономит бюджету почти 300 000 евро.

Заседание продолжалось 45 минут. Суд вынесет решение через четыре недели, сказано в сообщении.

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