Сегодня 09 ноября 2018 года, 12:28

Форум Tax & Business Talks стартовал в Киеве

В Киеве проходит II налоговый форум Ассоциации юристов Украины Tax & Business Talks.

Мероприятие открыли две параллельные сессии. На одной из них участники обсуждали аспекты трансфертного ценообразования и перспективы налога на выведенный капитал, в рамках второй — проблемные вопросы взаимоотношений контролирующих органов и налогоплательщиков в аспекте уголовной ответственности в сфере налогообложения. Модератором этой сессии выступила Катерина Гупало, адвокат, партнер АО Arzinger.

О специфике уголовных правонарушений в сфере налогообложения рассказала Вероника Зарубицкая, адвокат, юрист ЮК AMBER.

В частности, она отметила, что сегодня существует практика наложения ареста на счета налогоплательщика, в том числе в системе электронного администрирования (СЭА).

«Арест счетов — одна из наиболее эффективных мер, используемых правоохранительными органами для давления на бизнес», — сказала г-жа Зарубицкая. В то же время, по ее мнению, если арест счетов является законным инструментом, то с недавнего времени появилось такое системное явление, как арест лимита НДС в системе СЭА, который по большому счету приводит к существенным последствиям для налогоплательщика. При этом она обратила внимание, что как такого определения в законодательстве нет, фактически под лимитом подразумевают виртуальную величину, на которую субъект налогообложения может выписать налоговые накладные.

Еще одним механизмом, используемым правоохранительными органами для давления на бизнес, является назначение налоговой проверки по определению следственного судьи, вынесенному по ходатайству следователя. Результаты такой проверки в последующем используются как доказательственная база в сфере расследования налоговых правонарушений. «Единственным допустимым доказательством может быть результат налоговой проверки, проведенной ранее, независимо от досудебного расследования», — уверена лектор. Вместе с тем спикер привела позицию Верховного Суда, согласно которой факт вынесения следственным судьей такого определения является незаконным.

В свою очередь Богдан Слободян, адвокат, старший юрист EQUITY, напомнил, что специфика этой категории дел заключается в том, что уголовный процесс зачастую идет параллельно с административным. Также он напомнил, что в соответствии с позицией Большой Палаты ВС определения следственного судьи о назначении налоговой проверки подлежат обжалованию в апелляционной инстанции.

Кроме того, докладчик предоставил некоторые рекомендации по использованию инструментов защиты в этой сфере. «Обжалование определения следственного судьи — это процесс длительный. Я бы порекомендовал параллельно с обжалованием этого определения обжаловать приказ о проведении налоговой проверки».

Возвращаясь к вопросу ареста имущества Ярослава Горобцева, судья Киевского окружного административного суда, напомнила, что арест на средства может быть наложен судом только по обращению контролирующего органа. Основаниями для наложения ареста являются наличие долга, отсутствие имущества или его недостаточность для покрытия задолженности. Как показывает практика ВС, налоговый орган может обратиться с таким ходатайством в суд, но обязан доказать наличие налогового долга у субъекта хозяйственной деятельности. Тем не менее в подобной категории дел судьи налагают арест, но лишь в границах суммы налогового долга. Кроме того, суд всегда вызывает налогоплательщика, но проблема зачастую возникает в связи с отсутствием налогоплательщика по адресу регистрации, указанному в реестре.

О польских особенностях уголовной ответственности в налоговом законодательстве рассказал Томаз Рудык, партнер DLA Piper.

Последний доклад сессии касался практики рассмотрения Советом бизнес-омбудсмена жалоб по уголовным производствам по статье 212 Уголовного кодекса Украины. Об этом участникам рассказал Алексей Спивак, инспектор Совета. Спикер сообщил, что количество жалоб существенно уменьшилось, к тому же они стали более конструктивными. В то же время, по его словам, по-прежнему топ-лидером является Государственная фискальная служба Украины, и помимо жалоб о блокировке налоговых накладных и налоговых проверок существенную часть составляют жалобы, связанные с экономическими преступлениями.

Также докладчик отметил, что Совет поддерживает инициативу закрепить на законодательном уровне создание единого органа, который вел бы расследование всех экономических преступлений.