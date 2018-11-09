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Сегодня 09 ноября 2018 года, 12:28

ГФС внедряет новый сервис по получению сертификатов открытых ключей

Государственная фискальная служба Украины вводит новый электронный сервис, воспользоваться которым могут клиенты аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС. Таким образом, примерно миллион клиентов центра получат новый сервис повторного формирования сертификатов по электронному запросу.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

«Каждый клиент нашего аккредитованного центра отныне имеет возможность самостоятельно, в режиме 24/7, а главное — дистанционно, в течение 2-3 минут получить новый сертификат, который будет иметь срок действия до двух лет», — отметил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов.

Клиентам центра не нужно будет тратить свое время и лично посещать центр для получения сертификата.

Воспользоваться указанным сервисом смогут только клиенты АЦСК ИСД ГФС, которые:

- имеют действующие сертификаты (например, до окончания срока действия сертификатов осталось несколько дней);

- регистрационные данные владельца сертификатов не изменились (Ф.И.О., адрес регистрации места жительства, код ЕГРПОУ организации и т.п.);

- личный ключ клиента не является скомпрометированным, а пароль защиты к нему известен лишь его владельцу.