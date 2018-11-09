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СМИ: Антикоррупционная прокуратура собирала информацию о правительстве

09 ноября 2018 года Источник:Хвиля

В августе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура собирала сведения обо всех членах Кабинета Министров Украины Владимира Гройсмана.

Информация об этом указана в письме заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко, которое распространил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает «Экономическая правда».

В частности, САП просила Кабмин предоставить сведения о назначенных с январе 2016 года по конец августа 2018 года исполняющих обязанности министров, первых заместителей, заместителей министров, секретарей Кабмина и их заместителей.

Кроме личных данных САП просила предоставить номера приказов о назначении и актуальную информацию, работают ли еще эти люди на указанных должностях.

Прокуроры также требовали информацию об уволенных с указанных должностей в течение того же периода.

Кабмин также должен указать основания, почему чиновники были уволены, и предоставить номера приказов об увольнении.

К слову, такие же сведения САП просила предоставить в отношении руководителей органов центральной исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их заместителей.

«Таким образом САП ищет фигурантов уголовных производств из-за поданных с опозданием деклараций или изменений к ним», — считает Каневский.

Согласно закону «О предупреждении коррупции» чиновник в следующем году после увольнения должен подать декларацию за прошлый год. Несвоевременная подача декларации нарушает статью 366-1 Уголовного кодекса «декларирование недостоверной информации», согласно которой максимальное наказание — это лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В прокуратуре такой массовый сбор информации о топ-чиновниках объяснили особенностями законодательства, которым «органы прокуратуры отнесены к специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции».

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