Сегодня 09 ноября 2018 года, 10:48

«ВТБ Банк» не может сдать лицензию из-за законодательных ограничений

«Банк ВТБ» хотел бы сдать лицензию украинской «дочки», но существующие в стране юридические ограничения не позволяют сделать этого, сообщил журналистам в ходе телефонной конференции руководитель финансового департамента — старший вице-президент «ВТБ» Дмитрий Пьянов.

«С точки зрения потенциала сдачи лицензии нашим банком в Украине по аналогии с нашим другим дочерним «БМ Банком», который успешно сдал банковскую лицензию, условием для сдачи банковской лицензии является исполнение всех своих обязательств перед вкладчиками. В силу существующих юридических ограничений мы в случае с банком «ВТБ Украина» имеем существенные ограничения по реализации этого плана. Мы бы хотели это сделать, но сегодняшнее существующее судебное решение нам этого не дает», — сказал Пьянов.

Речь идет о том, что «ВТБ Банк» выплачивал вклады клиентам за счет продажи взысканного у заемщиков имущества. Но из-за определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября, который арестовал акции «ВТБ Банка», учреждению запрещено продавать свои активы.

Из-за этого банк столкнулся с дефицитом ликвидности, ввел высокие комиссии и ограничения на снятие средств.

«В результате банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных», — заявили в учреждении.

«ВТБ Банк» ввел суточный лимит в 15 тыс. грн для расходных операций и комиссию до 10% за снятие наличных средств или безналичный перевод в другой банк.

В то же время Национальный банк отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у «БМ Банка» (принадлежит группе «ВТБ»). Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.