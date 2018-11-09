Сегодня 09 ноября 2018 года, 10:48

КСУ не усмотрел нарушения Конституции при сокращении выплат матерям

Конституционный Суд Украины признал конституционной отмену повышенного размера пособия по уходу за ребенком и установление единой суммы помощи при рождении детей.

Об этом говорится в решении суда от 7 ноября.

Конституционный иск был подан 50 депутатами Верховной Рады.

«Признать соответствующими Конституции Украины (конституционными) положения пункта 7 раздела II Закона Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине», — говорится в документе.

Решение является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Суд мотивировал свое решение тем, что помощь при рождении ребенка не предусмотрена Конституцией.

«Поскольку пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособие при рождении ребенка и помощь при усыновлении ребенка не предусмотрены Конституцией Украины, то на них не распространяется определенные 22-й статьей гарантии относительно запрета отмены или сужения содержания и объема прав, определенных, в частности, в статьях 46, 48 Основного Закона Украины», — решил КС.

Напомним: 1 июля 2014 года вступил в силу Закон «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

В нем, в частности, были изменены суммы выплат при рождении ребенка.

Размер помощи при рождении первого ребенка был увеличен до 10 тысяч 320 гривен. Оставшуюся сумму помощи (30 тысяч 960 гривен) семья будет получать в течение 36 месяцев, по 860 грн ежемесячно.

Также помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком по достижении им трехлетнего возраста были объединены в один вид выплат — помощь при рождении ребенка.

Ранее при рождении первенца родители получали 31 тысячу гривен, при рождении второго ребенка в семье — 63 тысячи, а на третьего и последующих семье выделялось 127 тысяч гривен.