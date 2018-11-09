Сегодня 09 ноября 2018 года, 10:48

ГФС выдвигает претензии к «Нафтогазу»

НАК «Нафтогаз Украины» получила налоговое уведомление о занижении налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость на 16,3 млрд гривен в связи с выигранным компанией спором у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже по контракту на транзит. Об этом говорится в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

«Нафтогаз» возразил против вывода налоговой проверки, и на дату настоящего проспекта ценных бумаг не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании», — отмечается в документе.

НАК поясняет, что Стокгольмский арбитраж присудил ей 4,63 млрд долларов, из которых 3,87 млрд долларов — компенсация потерь и убытков, а 0,76 млрд долларов — проценты.

Как сообщается, до 2016 года услуги по транзиту не облагались НДС, поэтому компания оплатила 4,75 млрд гривен этого налога только за компенсацию за 2016—2017 годы, или за 0,9 млрд долларов из присужденных 3,87 млрд долларов.

Однако ГФС сочла всю сумму компенсации платой за услуги, на которую следует начислить НДС в 2018 году.

В проекте проспекта также говорится о налоговых претензиях и к «дочке» НАК — «Укртрансгазу»: около 2,34 млрд грн по обязательствам по НДС и налогу на прибыль и около 1,57 млрд грн (суммарно около 0,15 млрд долларов) за неправильно рассчитанные убытки, однако «Укртрансгаз» оспорил эти налоговые выводы в суде.