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ВС отменил решения судов о передачи земли родственникам экс-вице-спикера парламента

08 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

По заявлению Генеральной прокуратуры Украины Верховный Суд отменил незаконные судебные решения, вынесенные в пользу близких родственников бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

«Негативный общественный резонанс получила информация о передаче в 2010 году Бучанским городским советом земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 11 га в частную собственность 111 физических лиц для индивидуальной жилой застройки», — говорится в сообщении.

Было установлено, что, несмотря на особый статус данного участка и установленный законодательством запрет на его отчуждение, Бучанским городским советом вопреки требованиям земельного законодательства, Законов Украины «О высшем образовании», «Об управлении объектами государственной собственности» принято решение о прекращении права постоянного пользования землей Национального университета биоресурсов и природопользования Украины и передаче его в собственность граждан.

В дальнейшем владельцем этих земель на основании гражданско-правовых соглашений стал близкий родственник бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Несмотря на правомерность доводов прокурора о незаконности выбытия земельного участка из государственной собственности и постоянного пользования высшего учебного заведения государственной формы собственности судами трех инстанций в удовлетворении иска отказано со ссылкой на статьи 256, 261, 268 ГК Украины относительно пропуска срока исковой давности для обращения в суд.

Последовательно отстаивая интересы государства, Генеральная прокуратура Украины подала заявление в Верховный Суд Украины о пересмотре судебных решений. Большая Палата Верховного Суда, согласившись с доводами прокурора, 31 октября с.г. отменила решения судов предыдущих инстанций, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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